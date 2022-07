"Rime toscibili", 8 presentazioni a Pescara e provincia per il libro di Gino Bucci (L'abruzzese fuori sede)

"Rime toscibili". Questo il titolo del libro di Gino Bucci, conosciuto da tutti come l'abruzzese fuori sede.

Il libro sarà presentato in numerosi centri dell'Abruzzo a paritre da Teramo oggi, giovedì 7 luglio.

Domani la prima replica sarà a Loreto Aprutino in provincia di Pescara.

Poi il libro verrà presentato due volte nel capoluogo adriatico, il 20 lulgio e il 9 settembre, a Collecorvino il 23 luglio, a Cepagatti il 27, a Bolognano il 16 agosto, a San Valentino in Abruzzo citeriore il 18 settembre e a Civitella Casanova il 24 dello stesso mese.

Ad annunciare libro e calendario delle presentazioni è lo stesso abruzzese fuori sede: «Domani esce finanche un mio libro chiamato “Rime Toscibili”, contenente circa 53 cose sull’Abruzzo, su questi anni, su tutto quello che mi è sempre piaciuto raccontare malamente. Sono ovviamente filastrocche in metrica agricola, non sono poesie, ‘nzia mai. Ci sono anche tre “intermezzi appantaficati” in prosa, una prefazione stupenda di Remo Rapino e un dolce commento di Donatella Di Pietrantonio. Dice: “Tu lo compreresti a 15 euro?” Personalmente no. Poi se volete il Pdf aggratise ve lo mando pure, per tanto poco, sparagne e cumbarisce. Cionondimeno ringrazio l’editore Giacinto Damiani per la fiducia e la pazienza».

Oltre 40 le presentazioni in tutta le regione Abruzzo.