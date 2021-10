"Pescara - riscoprire la città scomparsa", il libro di Massimo Palladini

Si intitola "Pescara - riscoprire la città scomparsa" il volume curato da Massimo Palladini, presidente della sezione Italia Nostra "Gorgoni" di Pescara, e dedicato a una parte poco conosciuta del capoluogo adriatico. Il libro, che è stato presentato ufficialmente lo scorso 24 settembre con un evento in Comune, viene pubblicato da Riccardo Condò Editore.

Come spiega l'autore, questo volume "raccoglie i contributi autorevoli di specialisti di storia urbana, archeologia, storia dell'architettura e della rappresentazione, di urbanistica. A loro abbiamo chiesto approfondimenti su fasi dello sviluppo urbano di Pescara, sui luoghi singolari del suo tessuto, sugli strumenti più idonei per dare continuità alla nostra memoria, mettendola a disposizione di un pubblico vasto. Abbiamo inoltre chiesto a chi è preposto alla salvaguardia del patrimonio storico come conciliare e rendere sinergiche le azioni di tutela con quelle di disciplina urbanistica corrente".