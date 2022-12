Luigi De Magistris al Mediamuseum per presentare il suo libro "Fuori dal sistema"

"Fuori dal sistema". Questo il titolo del libro, edito da Piemme, che Luigi De Magistris presenterà a Pescara martedì 6 dicembre.

L'evento con l'ex sindaco di Napoli ed ex magistrato è in programma nel Mediamuseum di piazza Alessandrini alle ore 17:30.

Discuteranno con l'autore Maurizio Acerbo, Luca Prosperi e Daniela Senepa.

Così viene presentato il libro: «La storia di Luigi de Magistris è la storia di un uomo delle istituzioni che è stato tradito, più volte, dalle istituzioni. Giovane magistrato fedele alla Costituzione, dalla prima linea della Calabria si ritrova a indagare su un inquietante intreccio di corruzione, mafie, logge e lobby radicate nello Stato. Un sistema che depreda il denaro pubblico e coinvolge politici sia di centrodestra sia di centrosinistra, grandi imprese, settori della magistratura e delle forze dell'ordine, con il collante della massoneria deviata. Giunto al cuore del sistema, de Magistris viene travolto da interrogazioni parlamentari, ispezioni, procedimenti disciplinari e penali, bombardamenti istituzionali fin dai vertici più alti dello Stato. E quando infine gli viene strappata la toga di dosso, l'allora presidente dell'associazione nazionale magistrati Luca Palamara commenta: "Il sistema ha dimostrato di avere gli anticorpi". Ma de Magistris ha proseguito in direzione ostinata e contraria, dimostrando che si può stare nelle istituzioni ma fuori dal sistema. Nel 2011 viene eletto sindaco di Napoli contro tutto e tutti. Una rivoluzione che ha trasformato Napoli nella città dell'acqua pubblica, dei beni comuni, del riscatto culturale e turistico, sconfiggendo l'emergenza rifiuti, le inflitrazioni della camorra e l'ostilità dei partiti, dei governi e della Regione Campania. Fuori dal sistema è il racconto di una vita dedicata al bene comune, senza mai cedere a compromessi. Ma è anche uno sguardo rivolto al futuro del Paese, oppresso non solo dal sistema criminale che de Magistris ha combattuto da pm, ma anche da un pensiero unico liberista a cui urge proporre un'alternativa. È tempo che tutti i non allineati al sistema si uniscano per l'ambiente, la dignità del lavoro, la pace, la lotta alle mafie, la sanità e la scuola pubblica».

«Mi è stato impedito di proseguire il mio lavoro di magistrato fedele alla costituzione, ma mi sono rialzato, cercando di applicare la nostra carta fondamentale in un altro modo. Si può essere nelle istituzioni e fuori dal sistema: il potere può e deve essere messo al servizio dei senza potere», dice De Magistris.

«L’importanza di questo libro è nella sua capacità di fare memoria e di spiegare, nella concretezza della ricostruzione di vicende esemplari, come chi tocca i fili dell’alta tensione e non arretra per amore di verità è destinato a diventare bersaglio da logorare, isolare, distruggere. Anche con il “fuoco amico” di veri e propri proiettili istituzionali», dalla prefazione di Nino Di Matteo. «Luigi è soprattutto un democratico, un difensore dei diritti umani e dello spirito sociale e antifascista che è nel dna della Costituzione italiana», dalla postfazione di Pablo Iglesias.