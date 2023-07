Letture ad alta voce per bambini nel parco dell'Accoglienza di Pescara.

L'evento è in programma nel pomeriggio di martedì 18 luglio.

L'appuntamento e alle ore 18 nell'area verde di via Nenni, nel quartiere San Donato (inizialmente previsto nel parco dell’Infanzia di Villa del Fuoco).

L’iniziativa, curata dalla fondazione Caritas, in collaborazione con le associazioni “On the Road” e “Nati per Leggere” e con il comitato della Croce Rossa di Pescara, rientra tra le iniziative del “Tavolo delle Periferie”, voluto dal prefetto Giancarlo Di Vincenzo. La cittadinanza è invitata a partecipare.