Il Leo Club Pescara ospita il terzo consiglio del Distretto 108 A

Il Leo Club Pescara, associazione giovanile di servizio attiva sul territorio con interventi di sostegno economico, collaborazione e aiuto concreto alle realtà locali in difficoltà, ha organizzato e ospitato sabato 18 febbraio la riunione del III consiglio del Distretto Leo 108 A. L'evento, che riunisce tutti i Leo Club dell'Abruzzo, del Molise, delle Marche e della Romagna, ha offerto l'occasione per riflettere sul presente e sul futuro dell'associazione (attiva a livello nazionale e internazionale).

La giornata, però, si è aperta con una mattina di formazione e confronto all'istituto tecnico "Tito Arcerbo" di Pescara, in occasione di un incontro pensato per gli studenti dal titolo "La felicità non ha peso" sulla tematica dei disturbi del comportamento alimentare. Si è poi proseguito nel pomeriggio con i lavori in assemblea, alla presenza del presidente nazionale del Miltidistretto 108 Italy Lorenzo De Marco, nell'hotel "Villa Maria" di Francavilla al Mare, dove si è poi tenuta la cena conclusiva a tema carnevalesco.