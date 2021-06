"Le macerie e il tempio", il nuovo libro di Alessandro De Cerchio

Alessandro De Cerchio torna in libreria con il suo terzo lavoro dal titolo 'Le macerie e il tempio', pubblicato da Masciulli Edizioni. La nuova raccolta di poesie dell'autore pescarese vanta tre prefazioni, firmate da Silvia Elena Di Donato, Marco Rosa e Leila Kechoud.

Prossimamente ci sarà la presentazione ufficiale dell'opera. Soddisfatto l'editore Alessio Masciulli, che ha dichiarato: "Avanti tutta con la poesia e le grandi emozioni". De Cerchio, dal canto suo, ha aggiunto:

"Si chiude questa mia sorta di trilogia poetica iniziata con 'Come il mare' e proseguita con 'L'essenziale'. Grazie ad Alessio Masciulli che coraggiosamente, e di nuovo, mi ha dato fiducia e spero di esserne degno. Grazie a Paola Petrini senza cui questo percorso non sarebbe mai iniziato. Grazie a Ivana Cinelli per lo stupendo quadro della copertina. Grazie a Marco Rosa, Silvia Elena Di Donato e Leila Kechoud per avermi scritto la bellissima prefazione".