Una scrittrice di Pianella tra i 5 finalisti dell'Amazon Storyteller 2021

Lavora part time come impiegata amministrativa in una ditta privata e, di pomeriggio, si trasforma in mamma/scrittrice, "anche se ho ancora problemi a definirmi tale: sotto sotto, sono una gran timidona". Questo l'identikit di Laura Gaeta, 45enne di Pianella che è arrivata tra i finalisti del premio letterario 'Amazon Storyteller 2021': "Sono rientrata fra i primi 5 su più di mille partecipanti", spiega. "Ho iniziato a pubblicare nel 2016, anche se scrivo da tutta la vita. Da piccola, infatti, eliminavo le pagine finali dei libri che divoravo, per sostituirle con quello che, secondo me, era il giusto epilogo; Laurie non doveva assolutamente finire con Amy e, lo so, è una verità scomoda, ma qualcuno doveva pur dirla! Poi, strada facendo, ho preso coraggio e, a distanza di cinque anni, sono ancora qui, in questo fantastico mondo che è il self-publishing".

La sua ultima “creatura” è il romantic suspense “E se lo dice Oscar…”: scritto a quattro mani, è stato anche menzionato, grazie ai temi attuali trattati, da Alessia Rastelli del Corriere della Sera nel discorso tenuto durante l’evento di premiazione dell'Amazon Storyteller. "Nei miei libri c'è tanto di me e del mio vissuto - aggiunge Laura - Oltre al mio nome in copertina, adoro disseminare le mie storie di piccoli particolari che, di volta in volta, riescano a permeare con la mia essenza le vicende narrate".

Il romanzo arrivato in fondo all'Amazon Storyteller è ambientato prevalentemente in un locale di drag queen di Boston e, per le dinamiche create dai vari protagonisti, variopinti e ironici, riesce ad ammortizzare il tutto con una giusta dose di humour. “E se lo dice Oscar…” è disponibile su Amazon in formato ebook e cartaceo ed è fruibile anche con abbonamento Kindle Unlimited. Che altro dire di Laura Gaeta? "Sono pianista, cantante, amo ridere e cerco di farlo sempre, forse perché ho sofferto tanto. Credo che una risata e la ricerca del “bello” possano condurre alla serenità e soprattutto sono convinta che ridere faccia bene al cuore e all’anima".