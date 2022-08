Lasciato pacco contenente un manoscritto anonimo, la Masciulli Edizioni di Catignano cerca l'autore per la pubblicazione

Un pacco con all'interno un manoscritto senza firma con una copertina di colore rosso.

Questo quanto lasciato da un anonimo davanti alla sede della casa editrice Masciulli Edizioni di Catignano nella notte tra il 31 luglio e l'1 agosto.

Dopo un'attenta valutazione da parte di tutto lo staff di lettori è stato valutato positivamente per la pubblicazione.

Ora, come fanno sapere dalla Masciulli Edizioni, si cerca di capire e rintracciare il proprietario dell'opera. Da capire se l'autore abbia scelto di restare anonimo o se sia stata solo una svista da parte sua. «Ero appena rientrato da una cena e ho visto lo scatolone all'ingresso sotto la cassetta della posta, siccome c'era stato vento nelle ore precedenti e dietro la casa editrice ci sono delle scatole vuote accatastate, ho pensato che fosse arrivato lì per caso ma poi ho notato che era sigillato e mi sono incuriosito», racconta l'editore Alessio Masciulli. «l'ho portato dentro, l'ho aperto e ho visto il contenuto: un manoscritto con copertina rossa immerso in alcuni fogli bianchi accartocciati. Ho cercato il mittente ma a parte l'indirizzo della casa editrice scritto a matita sulla parte superiore, non c'era altro. Sicuramente è stato consegnato a mano visto che non ci sono altri dati o timbri postali e di corrieri. Ho iniziato a leggerlo verso le 23 e dopo qualche ora lo avevo terminato. Una storia bellissima e emotivamente toccante. Sono rimasto piacevolmente colpito dall'originalità della trama e dalle descrizioni che ho subito deciso di pubblicarlo anche perché tutta la storia si svolge nel periodo di Natale e sarebbe meraviglioso farlo uscire proprio nei prossimi mesi. Nei giorni seguenti l'ho fatto visionare al mio staff che ha confermato il mio giudizio e insieme abbiamo deciso di procedere per la stampa solo che adesso dobbiamo capire legalmente come muoverci per tutelare noi stessi e l'autore. Ovviamente siamo disponibili a incontrarlo e a sottoporgli regolare contratto qualora dimostrasse di essere in possesso dei diritti dell'opera. Della trama per il momento vorrei dire poco se non che la storia inizia proprio con la consegna di un manoscritto anonimo in una casa editrice pochi mesi prima di Natale».

Se qualcuno sa qualcosa di questa storia o conosce l'autore può contattare la redazione della Masciulli Edizioni all'indirizzo masciulliedizioni@gmail.com