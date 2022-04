Katia Follesa e Angelo Pisani ai pescaresi: "Al teatro Massimo portiamo il nostro disequilibrio di coppia per divertirci insieme" [VIDEO]

"Finché social non ci separi", lo spettacolo della coppia, sia artistica che nella vita, formata da Katia Follesa e Angelo Pisani.

Una coppia capace prima di tutto di non prendersi sul serio e poi di saper ridere di se stessa facendo allo stesso tempo divertire il pubblico in sala che si ritrova e si immedesima in tutte quelle dinamiche tipiche di chi sta insieme da un po' e deve, per forza di cose trovare un equilibrio per proseguire d'amore e d'accordo.

Anche se, a detta di Follesa e Pisani, il loro segreto è quello di non avere un equilibrio ma un disequilibrio che fa filare liscio la coppia.

Dopo il blocco a causa del covid state portando avanti con successo ormai questo spettacolo che venerdì sera sarà a Pescara.

Follesa: «Purtroppo sì, con tutto quello che è successo lo abbiamo rimandato parecchie volte. Abbiamo iniziato il tuor dopo un anno di successi e di sold out stavamo iniziando il secondo anno quando poi ovviamente tutto si è bloccato però adesso abbiamo ripreso alla grande, stiamo andando molto bene, diciamo che abbiamo recuperato tutte le nostre date e se sono aggiunte anche delle altre. Quindi lo porteremo anche in giro quest'estate in qualche rassegna molto bella».

A Pescara lei Katia è già stata qui di recente per Cake Star e anche per il teatro siete già stati nella nostra città, giusto?

Follesa: «Come teatro credo di essere stata già una volta con Valeria (Graci, ndr) però non ricordo benissimo quando perché sono passati davvero tanti anni». Pisani: «Sì, ci sono stato con Marco (Silvestri dei Pali e Dispari, ndr), però più di 10 anni fa quando eravamo in giro col tour».

E che rapporto avete? Come vi siete trovati quando siete stati qui in Abruzzo a Pescara in particolare?

Pisani: «Ci siamo trovati sempre bene nel senso che siamo stati comunque in generale diverse volte anche a lavorare non propriamente a Pescara ma è una terra che conosciamo e poi adesso mi ricordi sono sono positivi. Speriamo di essere divertenti e divertiti e che il pubblico si possa divertire»

Sul palco portate in pratica il rapporto di coppia che diciamo è un equilibrio particolare che ogni coppia deve trovare. Qual è stato il vostro equilibrio?

Pisani: «È un disequilibrio, questo è il nostro segreto».

Follesa: «Non abbiamo equilibrio, è questa la nostra forza. La coppia non troverà mai un equilibrio secondo me. Il punto di forza sta nel pensare di sorreggere l'altro ma sempre in disequilbrio».

Al pubblico di Pescara che cosa potete promettere per invitarli a venire a vedervi venerdì sera?

Pisani: «Di aver voglia di divertirsi e di comunque pensare alla coppia come a uno spunto continuo di risate sulle quali però soffermarsi anche, quelle risate cariche anche di significato, pensare divertendosi insieme.

Follesa: «Io invece prometto degli arrosticini».

Ah bene, giustamente vedendo Cake Star mi pare che lei sia abbastanza golosa, non solo di dolci?

Follesa: «Sì sì, io sono golosa, faccio da mangiare, cucino, assaggio le torte, io questo sono».

Quindi frequenterà anche qualche pasticceria tornando qui?

Follesa: «Eh boh, chi lo sa, vedremo».

Quindi però gli arrosticini è un piatto che già conosce e le piace?

Follesa: «Sì sì, gli arrosticini li conosco molto bene».

Tra palco e platea penso ci sia molta empatia da parte del pubblico e si ritroverà in quello che vuoi raccontate e negli aneddoti che caratterizzano la vostra coppia?

Pisani: «Lo spettacolo punta proprio a questo, punta a raccontare un qualcosa ovvero le dinamiche e gli equilibri di coppia che poi sono quelle nelle quali si ritrova anche la gente. Infatti non a caso al pubblico facciamo partecipare, mandiamo un numero di telefono, diciamo all'istante di mandare dei messaggi anonimi indicando quello che è il difetto del reciproco partner e alcuni, i più divertenti li commentiamo al momento. Quindi il pubblico è partecipe tanto quanto noi allo spettacolo».

Quindi è uno spettacolo interattivo?

Pisani: «Sì certo».

Il giorno dopo Pescara sarete a San Benedetto del Tronto. Se qualche abruzzese avesse perso lo spettacolo può venire nelle vicine Marche.

Follesa: «Ovvio certo più siamo meglio stiamo».