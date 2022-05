Jimmy Sax esalta la nostra città su Instagram: "Pescara eri bellissima" [VIDEO]

«Pescara you were beautiful (Pescara eri bellissima)».

Poche ma eloquenti le parole che Jimmy Sax, uno dei più apprezzati musicisti (sassofonisti) del mondo, ha dedicato a Pescara dopo il concerto tenuto in piazza della Rinascita (piazza Salotto) la settimana scorsa con un post video condiviso sul suo profilo Instagram.

Nel video Sax mostra i momenti più belli dell'esibizione pescarese.

L'apprezzato musicista di fama internazionale già dopo il concerto aveva ringraziato, sempre con un post su Instagram, la nostra città e i 15 mila spettatori: «È stato fantastico». Inevitabile la soddisfazione di Alfredo Cremonese, assessore comunale ai Grandi Eventi: «Si tratta di una grande pubblicità per Pescara, è un post che viene visto in tutto il mondo. È un video davvero emozionante che riprende i momenti chiave della serata. Abbiamo dimostrato che si è trattato di una manifestazione perfetta dalla scelta dell'artista alla realizzazione della serata che dai dati ufficiali ha portato oltre 15 mila presenze. Dunque non solo un grandissimo ritorno di immagine ma anche dal punto di vista economico-commerciali con le associazioni di categoria che, quasi tutte, hanno ringraziato l'amministrazione comunale per quello che è stato creato».