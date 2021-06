Il Comune intitola una via cittadina a Franco Summa

La cerimonia in memoria del compianto artista si terrà domani, sabato 5 giugno, alle ore 10 in via Cadorna (lato mare)

Il Comune intitola una via cittadina al compianto artista pescarese Franco Summa, scomparso quasi un anno e mezzo fa. La cerimonia in memoria del Maestro si terrà domani, sabato 5 giugno, alle ore 10 in via Cadorna (lato mare) alla presenza delle autorità. Per lo svolgimento in sicurezza dell’evento saranno applicate tutte le prescrizioni anti-Covid vigenti.

Via Franco Summa verrà ricavata da una parte di via Cadorna. Come si legge infatti in una nota, per ricordare questa grande figura "l’amministrazione ha scelto una strada che si specchia sul mare, oggi via Cadorna, nel tratto compreso tra viale Kennedy e il lungomare". Nella circostanza verrà anche scoperta la targa toponomastica recante il nome di Summa.