L'intelligenza artificiale arriva in stazione: Luca Di Sabatino crea il progetto "Riempimento Generativo Pendolare"

Il creativo abruzzese Luca Di Sabatino ha ideato il progetto "Riempimento Generativo Pendolare", basandosi sulla sua vita da pendolare, in treno, per raggiungere Pescara (dove lavora in un'agenzia di comunicazione) da Castellalto-Canzano. Si va da una banchina della stazione vista mare a un dinosauro alla stazione di Castellalto-Canzano, fino a una pagoda con sopra un cielo stellato in quella di Pescara o un vulcano in eruzione in lontananza.



49 anni, Luca Di Sabatino ha mosso i suoi primi passi nel mondo dell’immagine e della comunicazione come assistente fotografo prima e come layout artist poi. Parallelamente con gli studi artistici inizia la sua crescita professionale che lo porterà a diventare graphic designer e direttore artistico. È illustratore di libri per ragazzi e giochi per bambini.

In questo lavoro racconta la vita del pendolare: “È una vita dura, fatta di imprevisti, guasti, soppressioni, ritardi: carrozze affollate, viaggi in piedi, odori forti, aria condizionata non funzionante, sedute sudice e lunghe attese”, dice. “Ed è proprio in queste lunghe attese che ho iniziato, per gioco, a scattare con il mio cellulare alcune fotografie nella stazione di partenza, lungo il tragitto e nella stazione di arrivo. Ferrovie, banchine, biglietterie automatiche. Foto che poi ho ottimizzato con l’utilizzo dell’intelligenza artificiale all’interno di Adobe Photoshop Beta spesso durante gli spostamenti per recarmi a lavoro. In questo gioco trovano spazio paure, inquietudini ma anche passioni e fantasie. Ed è così quindi che in stazione si manifesteranno mostri preistorici o crateri lunari ma anche piscine olimpioniche e strumenti musicali”.



Le immagini, pur partendo da una pura sperimentazione delle funzioni di riempimento generativo di Photoshop, danno vita ad un mondo alternativo che ben illustra le vicissitudini alle quali un pendolare è sottoposto e con l’ausilio dell’intelligenza artificiale diventano quasi surreali pur rimanendo molto reali. “L’inserimento di funzionalità AI in programmi come Photoshop rende il tutto molto più immediato e facile da utilizzare. Chi lavora nel campo della comunicazione e nella generazione di immagini sa che stiamo assistendo ad un altro cambiamento epocale nel modo di comunicare le nostre idee ed è un cambiamento che sarà difficile ignorare”, conclude il creativo. Le grafiche sono disponibili su https://sabbatman.it/.