Tutto pronto per l'inaugurazione del Museo dell'Ottocento

Sabato 18 settembre verrà inaugurato a Pescara il tanto atteso Museo dell’Ottocento. Lo fa sapere sui social l'ex consigliere regionale Gianni Melilla, parlando di "una vera meraviglia di importanza internazionale" e ricordando che questa struttura culturale "sorge per iniziativa meritoria di Venceslao Di Persio e Rosanna Pallotta".

Domani, per la precisione, è in programma una conferenza inaugurale che si terrà nel piazzale dell’Aurum dalle ore 17. Il Museo dell'Ottocento, secondo indiscrezioni, dovrebbe essere aperto al pubblico a partire da lunedì 20 settembre. La sede è in via Gabriele D’Annunzio, nell'ex palazzo della Banca d’Italia: vi saranno ospitate circa 260 tele di pittori del diciannovesimo secolo, con un valore di livello mondiale.