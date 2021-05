Inaugurate le 'Fanciulle' di Franco Summa: l’area di piazza Sacro Cuore sempre più polo culturale

Inaugurate ieri le 'Fanciulle' di Summa: l’area di piazza Sacro Cuore si pone, così, sempre più come polo culturale. Numerosi i cittadini, gli operatori e i rappresentanti istituzionali presenti alla cerimonia di inaugurazione delle due installazioni, collocate in posizione simmetrica sui due lati opposti della piazza. Rappresentano la realizzazione postuma di un progetto che l’artista scomparso a gennaio 2020 aveva interpretato e vissuto come una relazione con la terra e in questo caso con Pescara.

Erano presenti il sindaco Carlo Masci, gli assessori alla cultura, Mariarita Paoni Saccone, e ai grandi eventi, Alfredo Cremonese, il consigliere regionale Guerino Testa e i consiglieri comunali Massimo Pastore, Ivo Petrelli e Manuela Peschi, quest’ultima anche nella veste di presidente della commissione cultura

Per Masci "la collocazione in piazza Sacro Cuore, che abbiamo autorizzato con gioia, risponde proprio alla volontà di assegnare una specifica identità urbana a questo spazio, che ha e avrà i suoi punti cardinali nella chiesa del Sacro Cuore, nel Museo d’Arte Moderna e ora nelle Fanciulle di Summa. È un risultato che raggiungiamo perché quando tutti gli attori presenti sul territorio, e in questo caso il Comune, le Fondazioni, la Soprintendenza Archeologica e le associazioni, comprendono il valore di collaborare per raggiungere obiettivi di crescita e di valorizzazione del sistema locale, si possono cogliere obiettivi importanti".

Ottorino La Rocca, presidente della Fondazione Summa, dopo aver ringraziato la Fondazione Pescarabruzzo e l’amministrazione comunale, ha anticipato che "la serie delle Fanciulle sta riscuotendo grande successo anche in altri Comuni dell’Abruzzo. È un’occasione per migliorare l’appeal di Pescara e questo, come Fondazione, ci riempie di soddisfazione".