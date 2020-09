Festa della Rivoluzione, inaugurato il nuovo murales dannunziano [FOTO]

Nell'ultimo giorno della Festa della Rivoluzione è stato inaugurato il nuovo murales dannunziano. Alla cerimonia, tenutasi oggi pomeriggio, erano presenti il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri, il sindaco Carlo Masci e i due artisti, Raul e Zot19, che hanno praticamente rifatto ex novo l'opera dedicata al Vate sulla facciata della sede dell’Archeoclub, in via d’Annunzio.

"Abbiamo voluto il restauro, o meglio il rifacimento del murales dedicato a d'Annunzio - ha detto Sospiri - per cancellare una brutta pagina di vandalismo e perché tenevo a quella che è un'opera di street art, al pari di quanto avremmo avuto a cuore un altro murales, o una stele, una lapide, un monumento o una qualunque altra opera che rappresenti Pescara e l'Abruzzo. Abbiamo centrato il nostro obiettivo in appena tre giorni grazie alla professionalità di due street artist di fama internazionale".

Masci ha aggiunto: "Un anno fa (in realtà l'atto vandalico risale allo scorso gennaio, ndr) il murales dedicato a Gabriele d’Annunzio fu rovinato in modo vergognoso dalla mano di gente incivile. “Ama il tuo sogno se pur ti tormenta” è il celebre verso dannunziano che da oggi campeggerà sul murale a significare come, nonostante i vandali, Pescara voglia stringersi più di prima, e di anno in anno, al suo figlio più illustre per restituirgli totale cittadinanza".