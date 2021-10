Presentato "In radio meglio i lenti", il romanzo di Simone Pavone

Simone Pavone ha presentato il libro "In radio meglio i lenti" nella galleria d'arte 'Spazio Bianco', a Pescara. L'evento è stato organizzato dalla Proloco Pescara Aternum dal presidente Guerino D'Agnese. Il libro è disponibile anche in formato e-book. Si tratta di un romanzo musicale con molti riferimenti autobiografici. È la storia di un commissario di polizia che vive a Milano fino a quando non decide di mollare tutto per andare a vivere in un piccolo paesino della campagna romana, Moricone.

È un po' come se Oreste, il personaggio principale, avesse deciso di scendere da un astronave super accessoriata e di salire su un trenino di montagna, cambiare velocità alla propria vita, e far scandire il tempo da canzoni che passano alla radio. I brani lenti sono quelli che emozionano perché hanno il battito molto più simile a quello del cuore. Il protagonista si renderà conto molto presto che la solitudine non rende liberi e che non è il posto in cui si vive a cambiare il peso specifico della vita.

"Il libro è uscito un paio di anni fa, ma dopo la seconda ristampa si è bloccato tutto - spiega Pavone - ora, in questo momento, mi è sembrato naturale far riprendere il cammino alla storia, in modo che, come un trenino di montagna, possa arrivare ancora più lontano".

Al romanzo è collegata una playlist su Spotify, omonima, contenente tutti i brani citati all'interno del libro: ogni capitolo è contraddistinto da una canzone. Tra il numeroso pubblico presente (dentro e fuori dalla galleria) anche la musicista Demetra Emanuele che ha interagito con l'autore. Moderatore dell'incontro è stato Simone D'Angelo, presidente Endas Abruzzo che, oltre a rivolgere alcune domande al compositore montesilvanese, ha letto la prefazione del libro scritta da Giuliano Riva, noto giornalista nonché fratello del compianto musicista Massimo, a cui è stata intitolata una scuola di musica a Zocca che è gemellata con "L'Assolo" di Simone Pavone.