Ilaria Benedetta pubblica "Vivi Ama Sorridi", libro di racconti e poesie

Tre parole con un unico concetto: “Vivi Ama Sorridi” è il libro della pescarese Ilaria Benedetta che, attraverso versi ed emozioni, sarà in grado di conquistare tutti i lettori sin dalla prima pagina. Edito dalla BookSprint, il testo è disponibile nel doppio formato cartaceo ed e-book.

Una raccolta di poesie e racconti accomunati dal tema della positività e della rinascita dopo i momenti difficili che la vita pone sul nostro cammino. Un vero e proprio viaggio, quindi, quello dell’autrice, tra emozioni, sorrisi, gioie, ma anche dolori e problemi. Un vortice di sensazioni realistiche ed estremamente attuali in cui tutti potranno immedesimarsi e perdersi.

Il libro sarà in vendita dal 4 settembre su tutte le piattaforme nazionali quali Ibs Mondadori, Feltrinelli e Il Libraccio, sia in formato cartaceo sia in e-book digitale. Attualmente è in vigore il preorder sulle medesime piattaforme. Sempre il 4 settembre, dalle ore 21.30, si terrà la presentazione ufficiale (a numero chiuso causa restrizioni Covid) con un evento all'hotel Promenade di Montesilvano.

Classe 1988, Ilaria Benedetta è di sangue abruzzese ma turista del mondo. Si definisce un’eterna sognatrice, qualche volta viaggiatrice, sempre in continua evoluzione. Crede fermamente nei valori della famiglia, dell’amicizia, ma soprattutto dell’amore fraterno. Consapevole che un secondo giro su questa terra non è concesso, Vive, Ama E Sorride di tutto e in tutto, dalle sventure alle fortune.