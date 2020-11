Il Covid spiegato ai bambini: Masciulli Edizioni pubblica «Il Paese de “L’andrà tutto bene”». Si tratta di una fiaba per bambini scritta dalla psicologa e psicoterapeuta Cristina Falconetti e illustrata da Daniele De Ritis, che racconta l'arrivo del virus in un Paese con una storia in chiave diversa da quello che ci si può aspettare.

Spedizioni dal 25 novembre, il libro (costo 13 €) è già disponibile on line. Magno è un dolcissimo vecchietto che ama lavorare nella sua botteguccia. Accanto a sé ha un amico fedele, Tramonto, un gatto birichino e dispettoso. Magno sogna un paese migliore e ne costruisce uno a forma di stivale, con tantissime casette dai mille colori dell’arcobaleno, che chiamerà «Il Paese de “L’andrà tutto bene”».

All’improvviso e da molto lontano arriva un mostriciattolo puzzoso che vuole distruggere il bel Paese. Ma non sarà capace di abbattere le città perché Magno riuscirà a vincere sul male, sconfiggendo il cattivo mostriciattolo. Una parte del ricavato della vendita di questo racconto andrà in beneficenza all'associazione 'Psicologi per i Popoli - Abruzzo'.