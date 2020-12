"Il dono", il nuovo romanzo di Michele Gentile per Masciulli Edizioni

"Il dono" è il nuovo romanzo di Michele Gentile, pubblicato dalla Masciulli Edizioni di Catignano. Il protagonista del libro di questo autore di Ostia è il piccolo Giuseppino, orfano di madre, morta in un incidente stradale, ma anche di padre, scomparso nelle nebbie di una vita poco attratta dal senso di responsabilità.

La sua è una vicenda che sa di lire e telefoni fissi, di salsedine e ottusi pregiudizi di paese. Una storia triste, difficile. Una crescita compromessa dal dolore, dal silenzio. Questo romanzo è una lunga dichiarazione d’amore per la poesia e contiene alcuni bellissimi componimenti, totalmente immersi nella necessità della narrazione.

Come si legge nella prefazione del giornalista di Raiuno Gianni Maritati, "la poesia come sentimento della natura, memoria storica, riscatto sociale. La poesia come specchio e motore dei cambiamenti umani. La poesia come ago e filo di parole che unisce cielo e terra, passato e futuro. Ancora un’osservazione: il mare. Sempre presente, sempre “personaggio” fra i personaggi, attivo, solenne e partecipe. Il mare, clorofilla blu lungo i rami dell’ispirazione poetica".