Lo spettacolo teatrale Hansel e Gretel a Città Sant'Angelo, con un classico per i bambini e le bambine

Hansel e Gretel al teatro comunale di Città Sant'Angelo giovedì 30 dicembre alle ore 17.

L'evento, un classico per i bambini e le bambine, è proposto da Florian Metateatro e prodotto da Fantacadabra.

La rappresentazione teatrale è di Mario Fracassi con Laura Tiberi, Santo Cicco, Martina Di Genova, Roberto Mascioletti.

La matrigna ha deciso di abbandonare i due figliastri nel bosco ma Hansel e Gretel dopo un avventuroso viaggio, metafora della loro crescita, trovano il modo di ritornare a casa. Per crescere, pur rimanendo bambini, bisogna affrontare gli imprevisti utilizzando l’ingegno e la fantasia! Così come in ogni fiaba, anche nello spettacolo è centrale il percorso di sviluppo dei due bambini-eroi, che compiono attraverso il superamento di prove impegnative. Mario Fracassi, che cura la regia dello spettacolo, attore, animatore e regista, porta avanti da anni un intenso lavoro teatrale con i bambini, realizzando spettacoli dedicati all’infanzia già dagli anni ’80. Con il Florian realizza tra gli altri "La Bambina dei Fiammiferi", spettacolo di teatro sensoriale, a "Hansel e Gretel", premiato nel 2004 a Molfetta al festival nazionale “Ti fiabo e ti racconto”. Come è ormai consuetudine degli appuntamenti di Tutt? a Teatro! il Florian Metateatro presenta prima dello spettacolo Hansel e Gretel i Racconti a Teatro, a cura di Flavia Valoppi, alle ore 16:15 nel foyer del teatro comunale con Anna Pieramico. Il costo del biglietto è di 6 euro ed è consigliata la prenotazione. Per Racconti a Teatro biglietto 1 euro, necessaria la prenotazione ai numeri 085/4224087 - 393/9350933 Super Green Pass dai 12 anni e mascherina, secondo le normative ministeriali anticovid. Maggiori informazioni su www.florianteatro.com o telefono 0854224087 mobile 3939350933 Mail organizzazione@florianteatro.it