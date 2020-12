Marcello Muccelli presenta "Haiku", raccolta di piccole poesie per Masciulli Edizioni

Marcello Muccelli presenta "Haiku", raccolta di piccole poesie per la Masciulli Edizioni di Alessio Masciulli. Il sottotitolo del libro è 'Poesie bonsai per veloci stupori'. Una raccolta di Haiku per riflettere e disegnare con la mente.

L'autore è un librario iperattivo che coinvolge costantemente i bambini nei suoi spettacoli e nelle sue fiabe interattive invitandoli ad innamorarsi dei libri. Insieme alla moglie gestisce una libreria per bambini a Ostia Lido.