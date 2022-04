Il libro "Guerra bambina" della pescarese Simona Novacco in finale al premio letterario giornalistico Piersanti Mattarella

Il libro “Guerra bambina” della giornalista e poetessa pescarese Simona Novacco è in finale al premio letterario giornalistico Piersanti Mattarella 2022.

Il testo della Novacco, edito da Edizioni La Gru, è tra i finalisti nella sezione poesia.

«Il premio è dedicato a scrittori, poeti e giornalisti sensibili al tema della giustizia e ad argomenti di critica e impegno sociale», si legge sul sito del premio, «ci ispiriamo alla nobile figura di Piersanti Mattarella, avversario e vittima della mafia, e intendiamo premiare coloro i quali continueranno attraverso il loro lavoro narrativo e intellettuale a preoccuparsi della questione morale, della lotta alla violenza e del senso di giustizia».

Contenta l'autrice di Pescara: «Sono orgogliosa di esser parte di questo prestigioso premio dedicato all'impegno e alla resistenza culturale e civile e al ricordo di Piersanti Mattarella, presidente della Regione Sicilia che venne assassinato dalla mafia il 6 gennaio 1980. Per me e la mia scrittura poetica, che già da tempo ha scelto di essere ‘poesia civile’. Condivido questo riconoscimento – conclude l’autrice - con la mia casa editrice La Gru, con il giornalista Maurizio Di Fazio che ha curato la prefazione del libro, Andrea Palmucci autore delle foto contenute nel libro, Arianna Martini Presidente dell'associazione Support and Sustain Children».

“Guerra Bambina” ha già vinto il premio “Books For Peace 2018” e partecipa al Fla-Festival di Libri e Altrecose. L’opera si è già aggiudicata anche il premio speciale del presidente di giuria “Storie in viaggio 2019”. A maggio dello stesso anno l'autrice è invitata dall’istituto italiano di cultura di Toronto per presentarlo a “Librissimi – Toronto Italian Book Festival”. Il libro infine è presente nella Biblioteca Centrale per Ragazzi di Roma (di cui è stata ospite conducendo un laboratorio di poesia) e nella Biblioteca Casa Don Diana (Casal del Principe).

La Novacco vive e lavora a Pescara. Educatrice per la prima infanzia e per il roster emergenze della cooperativa sociale Edi/Save The Children Italia, giornalista pubblicista, laureata in Lingue e letterature straniere e in Scienze dell’educazione, dopo anni di attività nel teatro danza come danzatrice, autrice e regista, porta avanti una personale ricerca tra poesia, pedagogia e teatro. “Guerra Bambina” arriva al secondo premio della sezione poesia edita alla prima edizione di PoetaMi – Miglianico Borgo in Poesia. Con alcune poesie tratte dalla raccolta La casa dove sto (Edizioni La Gru, 2021) arriva seconda al 29° Premio Nazionale di Letteratura per l’infanzia Arpalice Cuman Pertile Marostica Città di Fiabe 2019.