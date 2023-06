Giuseppe Fiorello al cinema Sant'Andrea per presentare il film "Stranizza d'Amuri"

Giuseppe Fiorello sarà nel cinema teatro Sant'Andrea di Pescara per presentare il film "Stranizza d'Amuri".

L'evento rientra nel programma della rassegna cinematografica gratuita "Il Flaiano in Sala" in corso di svolgimento a Pescara.

Prima di Fiorello, alle ore 18:30 si aprirà con "Spaccaossa" di Vincenzo Pirrotta.

Spaccaossa è ambientato nella periferia di Palermo, dove si svolge un vero e proprio business all'interno di un magazzino. Un'improvvisata organizzazione criminale rompe con una valigia piena zeppa di pesi gli arti di persone consenzienti, che una volta procuratisi una mutilazione a gambe o braccia, possono chiedere dei soldi allo Stato. Fingendo di aver subito un incidente, le "vittime" possono riscuotere abbondanti indennità da dividere - non in eque parti - con coloro che li hanno aiutati a riceverla, rompendo loro gli arti. Questa storia piena di disperazione, però, avrà molti sviluppi, che porteranno a grandi colpi di scena.

Poi alle ore 20.30 c'è l' apertura del concorso Flaiano opera prima e seconda del 50° Flaiano Film Festival, che quest'anno si terrà al cinema Sant'Andrea, una settimana prima del Flaiano Film Festival che invece si terrà dal 26 giugno al 1 luglio al teatro d'Annunzio con due proiezioni serali (20.30 e 22.40). Sarà il film "Stranizza d'Amuri" a inaugurare il concorso Opera Prima e Seconda stasera al cinema Sant'Andrea e saranno proprio Giuseppe Fiorello, il regista del film, i due protagonisti del film: Gabriele Pizzurro e Samuele Segreto che insieme a Riccardo Milani, direttore artistico del Flaiano Film Festival e Martina Riva, giornalista, ci parleranno di Stranizza d'Amuri.

Stranizza d'amuri è ambientato in Sicilia nell'estate del 1982, quando tutta l'Italia è presa dai mondiali di calcio in Spagna, dove le imprese degli azzurri, trascinati da Paolo Rossi si preparano a conquistare la terza coppa del mondo. La storia, ispirato a un fatto vero, è quella di Gianni (Samuele Segreto), un giovane di diciassette anni senza amici. Il ragazzo è gay e viene bullizzato per questo da alcuni suoi coetanei, subendo in silenzio ogni loro scherno. L'unica persona in cui Gianni trova conforto è la madre Lina (Simona Malato), che lo sostiene sempre, anche quando è costretta a scontrarsi con il suo compagno, Franco (Enrico Roccaforte), il proprietario dell'officina dove lavora il giovane. La vita di Gianni, però, cambia del tutto quando incontra il sedicenne Nino (Gabriele Pizzurro).