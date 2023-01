Giuseppe Di Leo firma le musiche per un progetto di Intesa Sanpaolo con Roberto Bolle

Giuseppe Di Leo, compositore di origini pugliesi che risiede a Pescara da ormai un ventennio, è autore della colonna sonora di un progetto artistico sponsorizzato da Intesa Sanpaolo, che ha visto come protagonista il celebre ballerino Roberto Bolle con la collaborazione di altri artisti di prim'ordine come il trombettista Paolo Fresu, il violinista Alessandro Quarta e il tastierista dei Subsonica Davide "Boosta" Dileo.

Ne sono scaturiti 3 video, sonorizzati in gran parte con una composizione di Giuseppe Di Leo dal titolo "Rintocchi", e che ora sono visibili direttamente sul sito di Intesa Sanpaolo, a questo link. Si tratta senza dubbio di un importante risultato professionale per questo nostro concittadino, che tra l'altro aveva già firmato alcune melodie per la trasmissione tv "Danza con me", sempre con Roberto Bolle, andata in onda in prima serata su Raiuno nel giorno di Capodanno.

Inoltre nel 2020 il giovane musicista ha partecipato a un noto concorso di composizione internazionale, il "Film Music Competition", arrivando tra i finalisti, che erano stati selezionati tra centinaia di compositori in tutto il mondo. Va precisato che Di Leo è stato l'unico italiano ad aver conquistato la finale di questa kermesse, che verteva sulla composizione di una musica originale sulle immagini di "Kerama Blue", cortometraggio giapponese del 2015 pluripremiato in numerosi film festival.