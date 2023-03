Giuseppe Costanza, autista di Giovanni Falcone, all’auditorium Flaiano per il premio Borsellino

Giovedì 23 marzo, alle ore 10,30 nell’auditorium “Flaiano”, il premio nazionale Paolo Borsellino celebrerà la “Giornata della Memoria in ricordo delle vittime delle mafie” con un incontro pubblico cui prenderà parte Giuseppe Costanza, autista di Giovanni Falcone sopravvissuto alla strage di Capaci. La “Giornata della Memoria in ricordo delle vittime delle mafie” è stata istituita il 1° marzo 2017 per assicurare la stessa dignità alla memoria di tutte le vittime e ricordarle indistintamente in un grande abbraccio, ma anche per costruire una memoria comune partendo dalle persone, dai loro nomi e cognomi, dalle storie delle vittime delle stragi, del terrorismo e del dovere, da chi ha combattuto le mafie a viso scoperto e non si è fatto intimidire dalle minacce e dai ricatti.

Perché tra le vittime ci sono più di 1.000 persone comuni, poliziotti, carabinieri, giornalisti, imprenditori, sacerdoti, e non soltanto persone che tutti ricordano come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. All'incontro interverranno il prefetto Giancarlo Di Vincenzo, il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri, il sindaco Carlo Masci, il magistrato della Anm Abruzzo Barbara Del Bono, il questore Luigi Liguori, la dirigente dell'ufficio scolastico regionale Daniela Puglisi, il comandante provinciale dei carabinieri Riccardo Barbera e il comandante della guardia di finanza Catello Esposito. L’incontro verrà trasmesso in diretta streaming e sarà presentato da Francesca Martinelli e Graziano Fabrizi.