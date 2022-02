Anastasi ospite dello Spoltore Ensemble per la masterclass sulle parole della musica

Successo per il corso di Giuseppe Anastasi a Spoltore. Musicisti e cantanti da tutta Italia hanno infatti raggiunto la sede della Società Operaia di Mutuo Soccorso, in piazza d'Albenzio, per seguire la masterclass dello Spoltore Ensemble tenuta dal cantautore e autore per grandi interpreti della musica italiana. "Ragazzi molto soddisfatti e grande partecipazione", sottolinea il direttore artistico dell'Ensemble, Angelo Valori. "Praticamente sono arrivate iscrizioni da tutto il centro Italia, Marche, Umbria, Lazio, Molise, Puglia, addirittura dalla Sardegna".

Anastasi ha scritto canzoni, tra gli altri, per Francesco Baccini, Mietta, Anna Tatangelo, Noemi, Emma Marrone, Michele Bravi, Alexia ed è considerato ormai uno dei migliori autori e compositori della nuova generazione. Insegna al Centro Europeo di Toscolano, la scuola creata da Mogol, dove è stato ammesso come paroliere a 21 anni vincendo una borsa di studio della Siae. Vincitore della Targa Tenco 2018 per la "miglior opera prima", come autore Anastasi ha vinto Sanremo sia nella categoria giovani sia in quella dei Big (in entrambi i casi con interpretazioni di Arisa). Al Festival della Canzone Italiana ha vinto anche il Premio della Critica "Mia Martini". Ha pubblicato inoltre, insieme a Cheope, il libro "Scrivere una canzone" per i tipi di Zanichelli.

I tre giorni con l'autore di "Sincerità" e "La Notte" sono stati insomma un'esperienza entusiasmante per capire i meccanismi di scrittura di una canzone di qualità. "Mi sono affacciata durante la prima giornata e ho trovato una bellissima atmosfera" racconta l'assessore alla cultura Roberta Rullo, principale sponsor di questa serie di Masterclass che anticipano la quarantesima edizione dello Spoltore Ensemble. "Tanti giovani sono venuti da ogni parte d'Italia e questo ha contribuito a riempire tutti i B&B del centro storico. L'organizzazione poi ha raccomandato ai ragazzi i punti ristoro della città: grazie a Valori abbiamo creato masterclass altamente qualificanti che sono il viatico migliore per il futuro della manifestazione. Basti pensare che per Anastasi gli iscritti erano circa 50 e che la lista d'attesa è rimasta inevasa, per tutti gli iscritti hanno confermato la partecipazione".