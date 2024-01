Giulio Gennari e Marco Mazzei sono "Uniti contro la guerra"

Si chiama “Uniti contro la guerra” ed è un’opera che nasce dall’incontro di due personalità eclettiche e che fa parte di un progetto più ampio, il 2.0, dedicato agli artisti contemporanei e ideato dal pescarese Giulio Gennari. Parliamo di una visione comune di due personaggi che vedono l’arte come chiave di lettura per interpretare e cambiare in meglio la società.

Un messaggio simbolico molto forte, avvenuto tramite la consegna di un’opera di Giulio Gennari al suo concittadino Marco Mazzei, con protagonista quest’ultimo nella veste di fautore di un dialogo in grado di far convivere pacificamente le diversità. La consegna dell’opera è avvenuta nella Maison Des Artistes del capoluogo adriatico, la residenza artistica nata da un’idea originale di Giulio Gennari; un luogo dove soggiornare, condividere idee e dare sfogo alla creatività. Una sorta di laboratorio permanente per i protagonisti del panorama culturale internazionale.

"L'arte – ha detto Giulio Gennari – è forse il più potente strumento di comunicazione in grado di diffondere e far sedimentare nelle coscienze di ciascuno messaggi di pace e di speranza. Con questa opera, ho voluto esprimere la mia convinzione che solo uniti possiamo costruire un futuro migliore". La consegna dell'opera è avvenuta simbolicamente nel mese della pace, che è gennaio. Un mese dedicato alla riflessione su un valore tanto importante quanto troppo spesso drammaticamente disatteso.