Giuliano Cilli presenta "Io e Simone", un libro sull'esperienza di diventare padre

È uscito "Io e Simone", il libro di Giuliano Cilli (edito da Il Viandante) in cui l'autore parla dell'esperienza di diventare padre. Il lavoro è stato presentato domenica 15 ottobre all'Auditorium Petruzzi.

"Sono diventato padre per caso. Il caso è sempre il momento giusto", racconta Cilli. "Questo libro è nato così: ho cercato di spiegare le cose che mi sono successe in quest’ultimo anno e mezzo; ciò che stava succedendo alla mia vita si e? tramutato in pensiero e scrittura. È una sorta di zibaldone, di diario, dove ho cercato, momento dopo momento, di comprendere il perché stringessi tra le braccia un essere minuscolo la cui vita dipendeva e dipende esclusivamente da me e sua madre. Non so se l’ho capito, secondo me non si capisce mai ma, di certo – in questo anno e mezzo – è cresciuta l’attesa, è cresciuto nostro figlio e sono cresciuto io. Per caso".

Giuliano Cilli è nato in Liguria e vive in Abruzzo, vicino al mare, con la compagna Manuela e con suo figlio Simone, appunto; da sempre ama entrambi i suoi luoghi, i libri e il rock & roll. Oltre a essere un lettore seriale, con i libri ci lavora, e ora che è diventato papà di Simone ha anche cominciato a scriverli. Ha una passione speciale per le persone, quelle che ama, soprattutto, ma non solo, e per le parole, ben piantate dentro la realtà sia del quotidiano che delle emozioni.