Giuliana Marinelli si aggiudica la tappa di Farindola del Festival della Melodia [FOTO]

È stata la veterana Giuliana Marinelli a vincere la tappa di Farindola del Festival della Melodia che si è tenuto in piazza della Memoria.

La Marinelli ha convinto la giuria con il brano "Sei bellissima" di Loredana Bertè.

A premiarla per la sua voce e per la sua interpretazione l'organizzatrice Maria Zaccagnini e la Miss Adriatico Abruzzo, Silvia Severo in una bella iniziativa estiva curata dall'amministrazione comunale.

I cantanti, provenienti anche da fuori regione, hanno avuto modo di conoscere e di gustare il noto pecorino di Farindola prima della loro esibizione. Alla fine altri premi sono andati a Janis Scatena, Ilaria Ngeliu e ad Alexandra Cervigni mentre il premio della giuria è andato a Giorgia D'Orazio mentre quello della critica a Sara Torchetti. A presentare la manifestazione è stato Maurizio Tocco, vincitore nazionale della kermesse canora patrocinata da Siae Italia. «È la prima volta che ospitiamo una rassegna così interessante come il Festival della Melodia», dice la Zaccagnini, «in occasione del ricordo del centenario della nascita dell'illustre concittadino farindolese Giuseppe Mazzocca. È stato tutto molto bello e speriamo si possa ripetere anche il prossimo anno».

Chi non dimenticherà Farindola sarà senz'altro la vincitrice: «Non ho mai vinto e il gradino più alto del podio l'ho più volte sfiorato in questi anni», ricorda Giuliana Marinelli, «dedico questo momento di gioia alla famiglia del Festival della Melodia che resta un piacevole punto di riferimento per noi cantanti».