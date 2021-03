Giovanni Di Iacovo relatore per l'università di Buffalo

Lo scrittore e musicista, ex vice sindaco e oggi consigliere comunale del Pd, parteciperà nella giornata odierna a una prestigiosa convention statunitense di letteratura: la "Northeast Modern Language Association"

Lo scrittore e musicista Giovanni Di Iacovo, ex vice sindaco di Pescara e oggi consigliere comunale del Pd, parteciperà nella giornata odierna in qualità di relatore a una prestigiosa convention statunitense di letteratura organizzata dall'università di Buffalo.

Parliamo della "Northeast Modern Language Association", giunta alla sua 52esima edizione. Ecco cosa dice al riguardo Di Iacovo, che è collaboratore dell'università degli studi Gabriele D'Annunzio: "Dopo ben 52 anni, questa convention statunitense di letteratura si svolgerà da remoto. Oggi terrò un intervento su malattie e letteratura, con un focus sui romanzi italiani che hanno come tema l’Hiv, da Tondelli in poi. Rivolgo un ringraziamento al professor Ugo Perolino per questa opportunità".

L'intervento di Giovanni Di Iacovo è previsto alle 16.30 ora italiana.