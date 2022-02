Giorno del Ricordo il 10 febbraio, cerimonia congiunta di 14 comuni a Pescara

Il Giorno del Ricordo, previsto per giovedì 10 febbraio, verrà celebrato in modo condiviso dall'amministrazione comunale di Pescara, dalla Provincia e dai Comuni di Montesilvano, Spoltore, Città Sant’Angelo, Penne, Cepagatti, Pianella, Cappelle sul Tavo, Scafa, Moscufo, Nocciano, Picciano, Civitaquana, Sant’Eufemia a Maiella.

Verrà onorata, in maniera congiunta, la memoria degli italiani caduti sull’altra sponda dell’Adriatico e quelli costretti all’esilio (istriani, giuliani, dalmati, zaratini e fiumani) durante e dopo la seconda guerra mondiale, e per dire no a revisionismi e negazionismi su una tragedia nazionale e umanitaria.

È la prima volta che la ricorrenza, istituita con legge 30 marzo 2004 numero 92 per serbare e coltivare la memoria delle vittime delle foibe e dell’esodo, vede una partecipazione così ampia e significativa dal punto di vista istituzionale, con gonfaloni e rappresentanti di ben quattordici municipalità.

Il programma ufficiale della commemorazione, d’intesa tra i Comuni, la Provincia e l’associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, è articolato tenendo conto della normativa anti-Covid 19 e nel pieno rispetto delle prescrizioni rivolte a impedire le occasioni di contagio, col divieto di assembramento e di cortei e con l’osservanza del distanziamento sociale. Il programma prevede alle ore 10 la celebrazione della santa messa nella chiesa dello Spirito Santo, alle 11 in piazza Martiri Dalmati e Giuliani (per l’occasione chiusa al traffico), ci sarà la deposizione di una corona d’alloro e omaggio alle vittime delle foibe, alla presenza del sindaco Carlo Masci (previsto un suo breve discorso), del vice sindaco di Montesilvano, Paolo Cilli, dei primi cittadini di Spoltore, Luciano Di Lorito, Città Sant’Angelo, Matteo Perazzetti, Penne, Gilberto Petrucci, Cepagatti, Gino Cantò, Pianella, Sandro Marinelli, Cappelle sul Tavo, Lorenzo Ferri, Scafa, Maurizio Giancola, Moscufo, Claudio De Collibus, Nocciano, Lorenzo Mucci, Picciano, Vincenzo Catani, Civitaquana, Samuele Di Profio, Sant’Eufemia a Maiella, Francesco Crivelli, del presidente del consiglio comunale, Marcello Antonelli, del presidente della Provincia, Ottavio De Martinis e del prefetto, Giancarlo Di Vincenzo. Alle ore 11:30, nei giardini di piazza Italia, un omaggio alla memoria di Norma Cossetto, medaglia d’oro al merito civile (decreto del presidente della Repubblica 9 dicembre 2005), studentessa ventitreenne seviziata e gettata in una foiba dai partigiani jugoslavi il 5 ottobre 1943, con deposizione di fiori ai piedi della lapide.