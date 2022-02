Il Comune di Pescara regala a Panariello una miniatura del Municipio [FOTO]

Successo ieri sera per Giorgio Panariello al teatro Massimo, dove l'artista è finalmente riuscito a portare in scena - dopo i numerosi rinvii dovuti al Covid - il suo one man show "La favola mia". Nel pomeriggio, prima dello spettacolo, Panariello ha incontrato per un breve saluto l'assessore al turismo e grandi eventi, Alfredo Cremonese, e la consigliera comunale Zaira Zamparelli, ricevendo da loro in regalo una riproduzione in miniatura del Municipio di Pescara, che gli è stata consegnata a nome del Comune.

L'attore toscano è rimasto molto colpito da questo semplice gesto, ringraziando Cremonese e Zamparelli e dicendo loro: "Siete davvero carini, gentili e ospitali. Pescara è una città bellissima". Per l'assessore Cremonese "Pescara, nonostante il momento che stiamo passando, continua a essere un punto di riferimento per gli eventi perché riesce ad attirare i migliori artisti nazionali anche in periodi difficili, e comunque durante tutto l'anno. L'importante è che, pian piano, questo diventi sempre più il nostro obiettivo".

Per quanto riguarda "La favola mia", anche il pubblico del capoluogo adriatico ha avuto l'occasione di rivedere in scena i personaggi più amati del repertorio di Panariello: da Silvano “Il Vaìa” al bagnino Mario, passando per Naomo e il pr di "Si vede il marsupio?", fino ad arrivare all'immancabile imitazione di Renato Zero. E, per non sbagliare, erano anche esposti tutti in versione "cartonata" nel foyer del teatro.