Giordano Bruno Guerri ringrazia per il Delfino d'oro

Giordano Bruno Guerri ringrazia per il riconoscimento del Delfino d'oro. Il presidente della Fondazione Il Vittoriale degli Italiani riceverà, infatti, la massima onorificenza della città di Pescara sabato 10 ottobre, festività di San Cetteo, all’Aurum, dove si terrà la cerimonia ufficiale di consegna.

Queste le parole di Guerri:

«Il mio amore per Pescara, città bellissima e vitale e con enormi potenzialità di crescita, precede nel tempo l’interesse per d’Annunzio: negli ultimi anni si è accresciuto grazie alla collaborazione prima con il sindaco Luigi Mascia, poi con il sindaco Carlo Masci. È un legame solido, come dimostrano la mostra Disobbedisco, attualmente all’Aurum di Pescara, la mia attiva partecipazione al Festival Dannunziano, giunto al secondo anno, e la recente visita al Vittoriale del presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio e del presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri. È anche un legame fruttuoso che nelle nostre intenzioni è destinato a diventarlo sempre di più, con uno scambio culturale e turistico fra l’Abruzzo e l’area del Garda».