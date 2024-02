Il Centerbe e la sua storia protagonisti su Rai3: a Geo il documentario di Diego D'Innocenzo [FOTO]

Andrà in onda nella puntata di martedì 6 febbraio "Cento erbe d'Abruzzo" il documentario realizzato con Terra in cui si ripercorre la storia dell'elisir verde nato a Tocco da Casauria scoprendone anche l'ottimo uso che se ne può fare in cucina