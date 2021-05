Pescara celebrerà Franco Battiato con un murale e un evento pubblico

Pescara celebrerà quest'estate Franco Battiato, il grande cantautore siciliano appena scomparso e che aveva con la nostra città un rapporto speciale. Sono previsti un murale e un evento pubblico. Il consiglio comunale ha votato favorevolmente e all’unanimità l'ordine del giorno di Mirko Frattarelli che invita l’amministrazione a "celebrare la figura e la musica" del musicista.

"La proposta - spiega Frattarelli - mira all’organizzazione di un evento di qualità non solo per ripercorrere i più grandi successi del maestro Battiato, ma anche per discutere sulla sua geniale figura, che è riuscita a rivoluzionare il panorama della musica italiana".

In queste ore sono tante le iniziative per ricordare e celebrare sia la figura che le opere di Battiato, e per questo motivo Frattarelli ha sentito "la necessità e il desiderio che anche la città di Pescara celebri il Maestro e la sua musica, promuovendo un concerto gratuito che ripercorra la carriera e le più belle opere dell’artista siciliano, da tenersi nell’imminente stagione estiva, dando ampio spazio non solo alla musica attraverso delle band locali, ma anche a un dibattito e confronto tra operatori di carattere nazionale del settore riguardo la figura intellettuale di Battiato, e di come abbia cambiato e rivoluzionato il panorama delle musica italiana".

Inoltre l’amministrazione Masci si impegnerà a prevedere la possibilità di realizzare un murale che ritragga il Maestro in uno dei punti più prestigiosi della nostra città.