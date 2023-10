Francesco Della Torre a "Un'estate fa" su Sky: "Il mio Filippo è un ragazzo che vorrebbe amare"

Il giovane attore Francesco Della Torre è tra i protagonisti di "Un'estate fa", serie tv in onda su Sky dove questo 22enne di Spoltore ha lavorato accanto a colleghi come Lino Guanciale e Nicole Grimaudo. Una passione, quella di Francesco, che parte da lontano, visto che recita da quando era bambino. Lo abbiamo intervistato per farci raccontare questa esperienza e anche per conoscere i suoi progetti per il futuro.

Com'è nata la tua partecipazione a "Un'estate fa"?

«La nascita di questa partecipazione in realtà risale a svariati mesi prima di quando abbiamo iniziato a girare, dato che, dopo avermi conosciuto e visto recitare, la casting director del progetto, Gabriella Giannattasio, affiancata da Marco Matteo Donat Cattin, mi aveva chiamato come attore che facesse da spalla durante i provini. Questo lavoro è durato circa tre mesi, durante i quali hanno deciso di provinare anche me su un personaggio. Mi hanno notato anche i registi, e prima di essere preso ho fatto altri tre provini».

Puoi parlarci del personaggio che interpreti, cioè Filippo?

«Beh, che dire su Filippo... dietro l’aspetto arrabbiato e scontroso si nasconde un ragazzo che vorrebbe amare, senza aver ricevuto i giusti mezzi per mostrarlo e dimostrarlo, e bisognoso di amore, che si sente abbandonato e tradito (al di là del fatto che non sia stato effettivamente tradito, forse), e che per questo reagisce in una maniera impulsiva e che potrebbe essere sbagliata».

Per questa serie hai lavorato insieme a Lino Guanciale e Nicole Grimaudo. Come ti sei trovato con loro?

«Con Lino e Nicole mi sono trovato bene, soprattutto a livello umano: ho trovato in loro delle persone che, nonostante gli anni di esperienza e il successo, sono rimaste umili. Si comportavano, con i giovani colleghi come me, senza porsi con un atteggiamento di superiorità di alcun tipo».

Cosa c'è nel tuo domani?

«Per il futuro ci sono un paio di piccoli ruoli in un film e in una serie tv. Del film non posso dire niente, mentre della serie tv posso dire che si chiamerà "Miss Fallaci" e sarà incentrata sulla scrittrice Oriana Fallaci, interpretata da Miriam Leone».