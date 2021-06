Francesco Bianconi e la "Sissi di Pescara": la citazione misteriosa del cantante dei Baustelle nel suo libro

Francesco Bianconi, cantante dei Baustelle attualmente attivo come solista, cita anche una ragazza di Pescara nel suo romanzo “Atlante delle case maledette”, disponibile dall’11 maggio. Nel libro, edito da Rizzoli Lizard, il cantautore toscano racconta pezzi della propria vita partendo dalle case in cui ha vissuto. È molto interessante, in particolare, quando parla degli anni da studente a Scienze della Comunicazione, a Siena, perché più volte in quel periodo si è ritrovato in situazioni bizzarre. Bianconi fa pure i nomi delle persone che frequentava ai tempi come, appunto, una certa Sissi di Pescara:

"Guardavo a bocca aperta la Sissi di Pescara - scrive - e sognavo di sposarla, una così, una che sapeva tutto di nuovo cinema orientale e neuroscienze, col berretto da Lennon, i maglioni a strisce, gli occhiali con la montatura nera e i capelli corti. Mi hanno detto che vive a Madrid adesso, col fidanzato e due bimbi".

Viene ovviamente da chiedersi chi sia la Sissi descritta da Francesco Bianconi, anche se il nome potrebbe essere di fantasia: la storia, infatti, è romanzata, tanto che il protagonista si chiama Dimitri (si intuisce tuttavia qualche riferimento autobiografico). Il mistero, dunque, rimane. "Atlante delle case maledette" è, come spiega una nota, un volume "in cui possiamo rifletterci come in uno specchio, che parla di chi eravamo, di chi siamo e di chi potremmo diventare domani, quando il mondo si riaprirà e noi torneremo a viverlo". Assolutamente da leggere.