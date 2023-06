Revocata la sospensione del Flaiano Film Festival, le proiezioni dei film ci saranno [VIDEO]

Il Flaiano Film Festival si svolgerà regolarmente nella serata di martedì 27 giugno.

A ufficializzarlo, tramite un video, è la stessa presidente dei Premi Internazionali Flaiano, Carla Tiboni.

La giornata è stata convulsa e dopo un batti e ribatti si è arrivati, per fortuna, al salvataggio della serata odierna dopo l'inaugurazione avvenuta ieri.

Tutto si è scatenato questa mattina quando la Tiboni ha annunciato la sospensione precauzionale della rassegna per la presenza di un cantiere nel teatro d'Annunzio con gli operai in azione per l'impermeabilizzazione degli spalti. Cantiere che, a detta della Tiboni e degli organizzatori, non era programmato e tanto meno opportuno viste le serate previste.

Alla Tiboni hanno replicato il sindaco Carlo Masci e gli assessori Eugenio Seccia e Maria Rita Carota, anche se la gestione della struttura è demandata all'Ente manifestazioni pescaresi di cui attualmente è presidente Walter Meale. Poi la Tiboni ha controreplicato rimandando al mittente le accuse di aver diffuso una notizia falsa. A lei si sono uniti anche i consiglieri comunali Mirco Frattarelli e Marinella Sclocco. Poi, poco dopo le ore 18, l'annuncio che la serata del Festival si svolgerà regolarmente.

Di seguito il video dell'annuncio di Carla Tiboni.