Il Fla 2021 sarà dedicato alla memoria di Adelchi De Collibus

Dopo la scomparsa di Adelchi De Collibus, avvenuta oggi, il direttore del Fla Vincenzo D’Aquino e il fondatore Giovanni Di Iacovo hanno comunicato la decisione di dedicare al loro comune amico la prossima edizione del Fla:

Questa la dichiarazione congiunta di D'Aquino e Di Iacovo: “Quando il Fla è nato, nel 2003, l’assessore alla cultura del Comune di Pescara era Adelchi De Collibus. Fu lui il primo a credere al festival, in un momento in cui immaginare un grande evento costruito intorno ai libri e alla lettura era ancora ritenuta un’impresa sconsiderata, se non addirittura impossibile. Ha sempre continuato a seguire il Fla, anche quando non ha più avuto responsabilità politiche, anche quando le sue condizioni di salute gli hanno reso difficile essere fisicamente presente agli incontri in cartellone. Per questo, e non soltanto per questo, vogliamo dedicare a lui la prossima edizione del Fla, che si terrà a Pescara dal 18 al 21 novembre. Ciao Adelchi, ci manchi e ci mancherai sempre, ma nei giorni del Fla un pochino di più”.