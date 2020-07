A Pescara arrivati 60 ragazzi per le finali di Mister Italia e oggi arrivano le Miss [FOTO]

Tutto pronto a Pescara per la finalissima di Mister Italia che si svolgerà dopodomani, sabato 1 agosto.

I 60 ragazzi finalisti sono arrivati ieri nel capoluogo adrriatico per formalizzare le iscrizioni al concorso, dalle prefinali dalle quali resteranno solo in 30.

Oggi invece arrivano le MIss mentre ieri ha aperto i battenti nel piazzale antistante l’Auditorium Flaiano il Villaggio della Bellezza che accoglie i prefinalisti del concorso nazionale di Mister Italia 2020 organizzato come ogni anno dall’agenzia “Claudio Marastoni”.

Soltanto 30 ragazzi accederanno alla finalissima nazionale di sabato sera 1 agosto con appuntamento fissato alle ore 21 sul palco dello Stadio del Mare per una serata di gala condotta da Jo Squillo alla presenza di grandi nomi dello spettacolo italiano come Anna Falchi (presidente di giuria), Beppe Convertini, Sofia Bruscoli, Solange, Clarissa Leone e tanti altri.

Tra i sessanta pretendenti anche un ragazzo della provincia di Pescara, il 17enne di Spoltore, Samuele Dalloni, studente di 1,89 di altezza con il sogno di diventare attore o fotomodello. Sempre sabato sera, sullo stesso palco, è in programma anche la finalissima del concorso di Miss Grand Prix 2020 con 24 finaliste tra cui la 16enne pescarese Camilla De Berardinis a caccia di un sogno e di una corona finita negli anni scorsi sul capo, tra le altre, di Tessa Gelisio, Carlotta Maggiorana e Raffaella Fico.

L’evento finale sarà messo in onda su Rete4, La5, Tgcom e nel programma “Tv Moda” (canale 180 di Sky).