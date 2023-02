A Sambuceto nel ricordo di Andrea Silvestrone la serata del Festival della Melodia

È stata dedicata anche al ricordo del campione di tennis in carrozzina Andrea Silvestrone il galà del Festival della Melodia andato in scena nel ristorante "Schiavone & Co." di Sambuceto, all'interno dell'Ippodromo d'Abruzzo.

Come riferisce ChietiToday, a presentare la manifestazioneè stato Maurizio Tocco.

In gara 12 artisti che si sono esibiti davanti alla giuria.

Hanno anche colto l'opportunità di ricevere preziosi consigli in prospettiva futura da musicisti di livello come il polistrumentista Andrea Pelusi, il fisarmonicista Gianni Scannella, la maestra di canto Laura Oldani, la regista Franca Minnucci, la cronista di Radio Mare Barbara Di Marco, la collaboratrice scolastica Bice Di Pasquale e il cantante Carmine Salvatore. In rapida successione hanno regalato emozioni Andrea Giordano, Martina Vox, Rebecca Di Pietro, Camilla Marongiu, Roberta D'Amelio, Lorenzo Di Giovanni, Sara Lonzi, Janis Scatena, Giada Serraiocco, Ilaria Ngeliu e Simone D'Annibale. Applauditissima anche la vincitrice nazionale in carica Sofia Bevilacqua e particolarmente gradita la canzone di un ex trionfatore della finale di Sanremo Marco Corneli a uno dei personaggi che hanno fatto la storia della rassegna musicale del Festival della Melodia, unica in Abruzzo patrocinata da Siae Italia. L'evento è stato promosso in collaborazione con il centro commerciale "Centro d'Abruzzo", Antonio Egizii pitture e Sozio carburanti di Sambuceto. «Lo abbiamo ricordato in musica come avrebbe desiderato Andrea», sottolinea Tocco, «era parte integrante della nostra organizzazione, un professionista della musica di cui sentiremo sicuramente la mancanza per molto tempo».