A Penne e Montebello di Bertona un festival di letteratura per ragazzi.

I sindaci di Penne, Gilberto Petrucci, e Montebello di Bertona, Gianfranco Macrini, hanno incontrato la scrittrice Elisabetta Dami, nota per essere la creatrice del personaggio Geronimo Stilton, in occasione del quale hanno messo in cantiere la realizzazione di un Festival di letteratura per ragazzi.

Presente anche l'assessore alla pubblica istruzione Nunzio Campitelli.

L'evento culturale, al quale parteciperanno scrittori importanti, si terrà nella primavera del 2023 a Penne e Montebello Di Bertona. Saranno coinvolte gli studenti delle scuole vestine.