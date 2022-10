Festeggiato anche a Pescara il 62° anniversario dell'indipendenza della Nigeria [FOTO]

È stato festeggiato anche a Pescara, nella sede della Cgil Abruzzo in via Benedetto Croce, il 62° anniversario dell'indipendenza della Nigeria. All'evento, cui hanno partecipato varie associazioni presenti sul territorio abruzzese e non, era inoltre presente Giustino Bruno, presidente di delegazione della ong "Tripla Difesa Onlus" e portavoce dei diritti umani.

L'appuntamento ha dunque riunito associazioni di cittadini nigeriani, senegalesi, donne africane e onlus che trattano la cura della persona. "Siamo contro ogni forma di razzismo", ha dichiarato Giustino Bruno, "e ci daremo da fare per integrare questi cittadini africani con gli abruzzesi, da sempre popolo di emigranti come loro".