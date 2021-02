Marchigiano di origine, è stato per anni docente di Viola al conservatorio esibendosi, al contempo, più volte nella nostra città come direttore dell’orchestra sinfonica del 'Luisa D'Annunzio'. Ora insegna a Parma

A Sanremo 2021 Pescara farà il tifo per gli Extraliscio, il progetto formato da Mirco Mariani, Moreno "il biondo" e Mauro Ferrara con la partecipazione di Davide Toffolo dei Tre Allegri Ragazzi Morti e la supervisione artistica di Elisabetta Sgarbi e Pacifico. Sarà infatti Roberto Molinelli a dirigere l'orchestra che accompagnerà il gruppo sul palco del teatro Ariston.

Marchigiano di origine, il maestro è una vecchia conoscenza della nostra città: è stato per anni docente di Viola al conservatorio esibendosi, al contempo, più volte come direttore dell’orchestra sinfonica del 'Luisa D'Annunzio'. Ora insegna a Parma, ma non ha mai dimenticato l'importante esperienza abruzzese.

Segnaliamo, in particolare, i concerti tenuti al teatro Massimo nel 2017 e all'anfiteatro D'Annunzio nel 2019. Nel primo caso, l'orchestra sinfonica del conservatorio eseguì brani di Ciaikovskij e Dvorak, ma anche un'opera dello stesso Molinelli: la "Mediterrussian Suite per pianoforte e orchestra". Nel secondo caso, insieme anche al Contemporary vocal ensemble, Molinelli omaggiò i successi di Freddie Mercury e soci con la performance "Symphonic Queen".

Oggi pomeriggio, intervenendo alla conferenza stampa pre Festival degli Extraliscio, il musicista ha dichiarato: "Mi auguro che questa vetrina così importante possa rilanciare il liscio e conferirgli un grandissimo spessore. Il contrappunto che c'è nel liscio è fatto di grande virtuosismo e, se ha suscitato l'interesse del direttore artistico del Festival, è perché è scritto bene".