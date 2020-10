Giornate Fai d'Autunno, annullato l'appuntamento a Lettomanoppello

Annullati gli eventi in programma a Lettomanoppello questo fine settimana e il prossimo nell'ambito delle Giornate Fai d'Autunno.

La delegazione di Pescara del Fai infatti informa che è stato deciso di annullare gli appuntamenti previsti.

«Purtroppo con molto dispiacere», si legge in una nota, «la delegazione Fai Pescara e il Gruppo Fai Giovani Pescara comunica l’annullamento degli appuntamenti in programma con l’augurio e l’impegno di rimandare le aperture ad un momento più favorevole e migliore. Data la delicata situazione che sta vivendo l’Abruzzo, il sindaco, l’assessorato al Turismo e tutta l’amministrazione ha deciso di sospendere la manifestazione per tutelare la salute dei cittadini e dei visitatori con l’augurio e l’impegno di rinviare le aperture ad un

momento più favorevole. Per ulteriori informazioni potete inviare mail a pescara@delegazionefai.fondoambiente.it.

Questo il programma previsto che è stato però annullato:

17-18 ottobre /24-25 ottobre

Lettomanoppello

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Città della Pietra bianca

Percorsi sul passato: grotte, cave e tholos

Alla riscoperta dei sentieri delle ex miniere

Gli scalpellini raccontano la pietra preziosa

Capanne in pietra a secco: cammino nella storia passata e recente

Domenica 18 ottobre