A Città Sant'Angelo torna per il quinto anno l'evento "La Casa di Babbo Natale"

A Città Sant'Angelo torna l'evento "La Casa di Babbo Natale" giunto alla sua quinta edizione.

L'appuntamento, organizzato dall'associazione artistica culturale Creativamente, è in via dei Ciclamini, in zona Iper, dalle ore 10 alle 18.

L'associazione Creativamente è già presente da anni nel territorio con attività artistiche, ludiche e culturali per bambini.

"La Casa di Babbo Natale" ha il patrocinio del Comune di Città Sant'Angelo ed è una manifestazione a ingresso gratuito rivolta a tutti. Elfi e Babbo Natale aspettano genitori e bimbi con tante sorprese: alle ore 11 spettacolo di bolle di sapone "Babbo Natale è offline", alle 15:30 Christmas little Frozen show, spettacolo Elsa e Anna del famoso cartone animato, alle 16:30 spettacolo di magia "dell'Elfo Buffo". Poi non mancheranno i mercatini artigianali, il christmas luna park dalle 10 alle 13:30 e dalle 15 alle 18, truccabimbi, foto ricordo con Babbo Natale, e un'area per mangiare. Babbo Natale aspetta tutti i bimbi dalle ore 10 alle 12:30 e dalle 15.30 alle 18. L'associazione Creativamente vuole ringraziare anticipatamente l'amministrazione comunale di Città Sant'Angelo, la polizia Locale, il Modavi Protezione Civile di Città Sant'Angelo, lo studio tecnico di ingegneria Perfetto Marcello per la grande disponibilità dimostrata e tutto lo staff che ha lavorato alla buona riuscita dell'evento.