Un grande evento artistico a Spoltore dedicato al compianto Ettore Spalletti

Una mostra fotografica ambientale dedicata al maestro Ettore Spalletti e un premio per giovani artisti.

Questo il cuore del grande evento artistico annunciato dall'amministrazione comunale di Spoltore per il mese di marzo del 2022 e dedicato a Spalletti.

Ne seguiranno altri per permette al territorio di programmare in maniera diversa la ricettività.

L'iniziativa sarà curata dallo storico e teorico dell'arte contemporanea, Ivan D'Alberto con il beneplacito e il sostegno della famiglia di Spalletti. «Divulghiamo in anticipo le intenzioni dell'amministrazione dal punto di vista degli appuntamenti», afferma il sindaco Luciano Di Lorito, «dopo le incertezze degli ultimi anni, legate soprattutto allo scenario pandemico, abbiamo deciso di caratterizzare maggiormente l'offerta culturale di Spoltore in un'ottica di promozione turistica e territoriale legata ai periodi di ferie e tempo libero».

In questo senso, l'amministrazione punta anche ad aiutare a fissare il calendario delle chiusure estive dei ristoranti o ad agevolare l'apertura di attività temporanee, come chioschi e stand, in punti strategici per il flusso del pubblico durante le manifestazioni. L'evento destinato a ricordare Spalletti è seguito per l'amministrazione dalle consigliere Angela Scurti (presidente della commissione cultura) e Francesca Sborgia (membro della commissione e vice presidente del consiglio), dall'assessore Roberta Rullo (delegato a cultura, istruzione e politiche social) e dal sindaco stesso.

«Il progetto è già partito a fine agosto, come elemento di continuità per la collaborazione tra Spoltore e il curatore D'Alberto. Siamo pertanto particolarmente felici», aggiunge il primo cittadino, «di proseguire questa attività di promozione artistica per onorare la memoria di un altro grande artista, dopo Elio Di Blasio al quale è stata rivolta una felice parentesi all'interno del 39esimo Spoltore Ensemble».

Tra le altre proposte messe in campo da D'Alberto per omaggiare i protagonisti dell'arte legati alla città di Spoltore, c'è il nome di Giuseppe Misticoni.