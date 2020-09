App sugli eventi, Tiboni ammonisce: "Ci sono anche i Premi Flaiano e il Pescara Jazz"

La presidente dei Premi Internazionali Flaiano, Carla Tiboni, commenta la notizia della app annunciata ieri dall’amministrazione esprimendo una posizione molto critica:

"Il successo della stagione estiva, anche quest’anno, non è dovuto soltanto agli artisti locali e alla settimana dannunziana, cui nessuno vuole togliere i successi ottenuti, ma anche a manifestazioni come i Premi Internazionali Flaiano e il Festival Jazz che da circa 50 anni fanno cultura e portano turismo da tutto il mondo".

Secondo la Tiboni, in riferimento alla comunicazione della presidente della commissione cultura, Manuela Peschi, "non si può non rilevare che la città di Pescara non riesce a fare tesoro di tutti i propri eventi". E conclude: "Una visione più completa della ricchezza culturale pescarese gioverebbe a tutti".