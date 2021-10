L'atleta Eugenio Ricciardi dell'Aterno Pescara tra i protagonisti della fiction “Storia di una famiglia perbene” su Canale 5

C'è anche Eugenio Riccardi, stella dell'atletica abruzzese che indossa i colori dell'Us Aterno Pescara 1944, tra i protagonisti della nuova fiction di Mediaset firmata dal regista Stefano Reali, come riferisce ChietiToday.

La messa in onda su Canale 5 della prima puntata è prevista mercoledì 3 novembre.

Ricciardi, nato e cresciuto a Chieti 24 anni fa, farà il suo esordio nel mondo della televisione, nel ruolo di figlio dei protagonisti Giuseppe Zeno e Simona Cavallari.

Ricciardi ha da sempre coltivato la passione per il cinema, tanto da trasferirsi, negli ultimi anni a Roma per seguire corsi di recitazione e di dizione. Ama Roma così come la sua Chieti. Si augura che i suoi concittadini apprezzino la serie e il suo personaggio auspicando che sia per lui un trampolino di lancio per obbiettivi sempre più importanti.

La fiction è ambientata nel 1985 a Bari Vecchia. Due famiglie sono da sempre contrapposte: De Santis e Straziota, pescatori e contrabbandieri, vinti e vincenti. Maria e Michele si incontrano sfidando quest'odio, ed il loro legame si nutre anche della speranza di realizzare i propri sogni e le proprie passioni. Eugenio avrà il ruolo di Giuseppe, primogenito della famiglia De Santis e fratello maggiore di Maria. Sarà lui a darle conforto e protezione in un mondo segnato dal dolore e da vecchi pregiudizi. Il suo personaggio è caratterizzato da una grande forza e nobiltà d’animo che saranno gli elementi per guardare con fiducia e speranza ad un mondo nuovo.

“Storia di una famiglia perbene” è tratto da un romanzo di Rosa Ventrella. Le puntate della fiction sono 8 (ciascuna di 50 minuti circa) per un totale di quattro serate. Ogni mercoledì andranno in onda due episodi e la serie, dunque, si concluderà il 24 novembre.