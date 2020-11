Televisione, Rai Cultura ricorda la figura di Ettore Spalletti: appuntamento su Rai 5 con un documentario

La figura di Ettore Spalletti, scomparso a Spoltore nell'ottobre del 2019, sarà ricordata da Rai Cultura nel corso di una puntata che andrà in onda su Rai 5 oggi, lunedì 9 novembre.

L'appuntamento televisivo è previsto alle ore 19:30, come riferisce l'Adnkronos.

Spalletti è uno dei grandi nomi dell'arte contemporanea mondiale, che ha esposto a Venezia, Parigi, New York, Anversa.

A pochi giorni dal primo anniversario della scomparsa, avvenuta l'11 ottobre 2019, Rai Cultura ricorda lo scultore e pittore tra i più apprezzati del Novecento, con il documentario "Ettore Spalletti. Così com'è". Il filmato racconta l'artista attraverso le sue stesse parole, in una lunga intervista, intima e rispettosa, che ripercorre la sua biografia e le sue opere. Insieme a lui poche altre voci: la sua gallerista, la sua assistente, la sua compagna, le persone che hanno condiviso il suo percorso professionale, le sue scelte artistiche e la sua vita negli ultimi anni. Sullo sfondo Spoltore che Spalletti aveva scelto per vivere: dove il paesaggio collinare, ampio e luminoso, sembra evocare le ampie superfici dei suoi quadri.

Definito "l'artista degli artisti" anche per un uso leggendario del colore, nelle sue opere pigmenti, polveri e ori, grazie a una tecnica segreta, generano da superfici monocrome una spazialità profonda e immersiva. Gli esiti sono stupefacenti per l'inesprimibile approdo a una forma di astrazione assoluta. L'artista ha rappresentato l'Italia alla Biennale di Venezia del 1997, ha partecipato a Documenta nel 1982 e nel 1992 e ha condiviso con Haim Steinbach una mostra al Guggenheim di New York nel 1993. È stato rappresentato da prestigiose gallerie internazionali e le sue opere sono state esposte nei più importanti musei di tutto il mondo.